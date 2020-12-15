Москва, , 10:05 — REGNUM Жители России в среднем тратят на покупку сахара-песка 55 рублей, это на 62% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает 15 декабря РИА Новости.

Специалисты сравнили средний чек покупки некоторых продуктов питания за 13 декабря 2019 и 2020 года. При этом они учли разные объёмы упаковки, скидки и акции магазинов.

За сахар песок год назад покупатели платили 34 рубля, теперь — 55 рублей. Средний чек подрос на 62%. Средний чек на подсолнечное масло увеличился на 36% — с 76 до 103 рублей.

Траты на гречку выросли на 30% — с 50 до 65 рублей, на пшеничную муку на 27% — с 55 до 70 рублей, на дарницкий хлеб на 12% — с 25 до 28 рублей годом ранее.

В Москве сложилась похожая ситуация. Траты на сахар и подсолнечное масло выросли на 79% и 39% соответственно, на гречку и хлеб — на 24%, на муку — на 16%.

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