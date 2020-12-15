Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга обогнала пиковые значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральской палате недвижимости.

Рост цен на жильё

По информации на 14 декабря 2020 года, средняя цена на «квадрат» составила 78 281 рубль. Предыдущий рекорд был установлен 16 февраля 2015 года (76 695 рублей).

«Такой уровень цен зафиксирован впервые», — сообщили в палате.

С начала 2020 года рост цен составил 7,3%, уточнили в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбургская городская дума отвергла законопроект об увеличении ставки налога на недвижимость физлиц.

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