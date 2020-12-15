Чита, , 09:44 — REGNUM Новым властям Забайкальского края, похоже, удалось сверстать бюджет на 2001 г. таким образом, что проблем с выплатой заработной платы бюджетникам возникнуть не должно. Подробности сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Мы не говорим о нехватке бюджетных ассигнований на выплату заработной платы. Данная позиция с Минфином полностью согласована, расчёты проверены. Те резервы, которые оставлены на фонд заработной платы по краевым учреждениям, а также нераспределённые субсидии по муниципальным образованиям говорят о том, что потребности по заработной плате будут закрыты в полном объёме», — пояснила председатель контрольно-счётной палаты Забайкальского края Светлана Доробалюк.

Министр финансов региона Вера Антропова уточнила, что в 2021 году средства на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений заложены из расчёта 11,5 месяца.

«Кроме того, полностью на год предусмотрены все соцвыплаты и взносы на обязательное медицинское страхование», — добавила Вера Антропова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%.

При этом собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, объём безвозмездных поступлений, которые носят целевой характер и будут направлены на развитие инфраструктуры Забайкальского края, увеличен на 7,5 миллиарда рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 85 миллиардов рублей.

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