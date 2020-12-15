Курган, , 09:43 — REGNUM В курганском городе Шадринске готовится к запуску первый в регионе мусоросортировочный комплекс мощностью 40 тыс тонн. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Шадринская мусоросортировка Фото регионального оператора по обращению с отходами в Курганской области «Чистый город»

Здесь будут из куч мусора отбирать полезные фракции для переработки — бумагу, картон, пластик, стекло, металл и текстиль.

Региональный оператор по обращению с отходами «Чистый город» вложил в шадринскую мусоросортировку более 71 млн рублей собственных средств. Для запуска не хватает на сегодня лишь лицензии на вид деятельности. Комплекс будет запущен в январе 2021 года. Здесь создано 60 новых рабочих мест.

На данный мусоросортировочный комплекс будут поступать твёрдые коммунальные отходы из города Шадринска, а также Далматовского, Катайского, Шадринского районов.