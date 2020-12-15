Чита, , 09:37 — REGNUM Действие федеральной программы «Стимул» в 2021 году впервые распространится на Забайкальский край. Как пояснили сегодня, 15 декабря, в пресс-службе правительства региона, её мероприятия позволят стимулировать развитие жилищного строительства, снизить среднюю стоимость на жилье.

«Нужно понимать, что правильно выстроенная работа в этом направлении позволит нам снизить среднюю стоимость на жильё, которая в последнее время несколько выросла в регионе. Хорошо, что нам удалось в эту программу войти, но надо внимательно отнестись к ее реализации, чтобы все средства в полном объеме освоились, в будущем мы еще могли участвовать в реализации», — отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, федеральная программа «Стимул» входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Реализуют её с 2011 года на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов.

Забайкальский край в 2021—2024 годах получит из федерального бюджета 529,8 миллиона рублей на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Выделяемые средства предусмотрены на реализацию проектов по подключению территорий к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.