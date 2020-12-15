Москва, , 09:34 — REGNUM В России стали известны цены на новый седан Hyundai Elantra седьмого поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании «Хендэ Мотор СНГ».

Приобрести новинку можно будет на новой площадке онлайн-продаж корейской марки. Предлагаться седан будет в четырех версиях: Base, Active, Elegance и Anniversary.

Стоимость Hyundai Elantra седьмого поколения будет составлять от 1 329 000 до 1 735 000 рублей. Кроме того, будет доступна версия Elantra Anniversary, которая приурочена к 30-летней годовщине с момента появления модели на мировом рынке в 1990 году.

В моторную линейку новинки войдут два мотора: «атмосферник» Gamma 1,6 MPI мощностью 128 л. с. и 154,6 Нм крутящего момента и двигатель 2,0 MPI семейства Smartstream производительностью 150 «лошадей» (191 Нм). Агрегатироваться моторы будут с шестиступенчатым «автоматом».

Версии Base и Active получат 1,6-литровый агрегат, а более мощный мотор будет устанавливаться на комплектациях Active, Elegance и Anniversary.

Ранее стало известно, что в России выросли цены на Hyundai Sonata. Седан российской сборки подорожал на 20 — 70 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Диапазон цен на корейскую модель теперь составляет от 1 619 000 до 2 229 000 рублей.

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