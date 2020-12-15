Чита, , 09:32 — REGNUM В бюджете Забайкалья на 2021 год удвоена сумма средств, предназначенных для приобретения жилья для детей-сирот. Об этом министр финансов региона Вера Антропова рассказала на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению краевого парламента. Её слова цитирует сегодня, 15 декабря, пресс-служба забайкальского правительства.

«Основная сумма, которая увеличилась по сравнению с 2020 годом — это обеспечение жильём детей-сирот. 720 миллионов рублей предусмотрено на эти цели в следующем году. Рост составил 400 миллионов рублей», — уточнила чиновница.

Всего краевом в бюджете-2021 на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан предусмотрено один миллиард 700 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%.

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