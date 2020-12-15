Москва, , 09:26 — REGNUM Менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, были наиболее востребованы в России в 2020 году. Рейтинг самых нужных профессий составили в компании интернет-рекрутмента HeadHunter.

Исследование показало, что на четвёртом месте по востребованности — врачи. Далее идут бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

В Москве самыми востребованными также являются менеджер по продажам и инженер. В первую пятёрку вошли бухгалтер, водитель и программист. Далее идут менеджер по работе с клиентами, юрист, повар, кладовщик и продавец-кассир.

Специалисты изучали вакансии, размещённые на платформе в течение года.