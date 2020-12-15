Ульяновск, , 09:14 — REGNUM В Ульяновске будет построено 14-этажное общежитие для студентов государственного университета. На эти цели выделяется почти 528 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является Ульяновский государственный университет. С победителем аукциона будет заключён контракт на строительство объекта капитального строительства «Общежитие на 820 мест для студентов ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».

Общежитие возведут на улице Минаева в Железнодорожном районе Ульяновска. Общая площадь здания составит 17 473,4 кв. метров, в том числе строительный объём оценён в 55 438 куб. метров. Согласно документу, это будет 14-этажное здание (включая один подземный) высотой в 42,9 метров. Общежитие оборудуют четырьмя пассажирскими лифтами.

Для строительства будет использован монолитный железобетонный каркас (стены, пилоны, перекрытия), наружные стены выполнят из керамзитобетонных блоков с утеплением минераловатными плитами. Отопление и горячее водоснабжение предусмотрено от крышной газовой котельной.

Согласно документу, общежитие должны построить до 20 декабря 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 527 924 400 рублей 35 копеек, размер обеспечения заявки — 5 279 244 рублей. Средства на строительство выделяются из федерального бюджета в виде субсидии на осуществление капитальных вложений.

Электронный аукцион назначен на 18 декабря.