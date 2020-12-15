Москва, , 08:55 — REGNUM Дилеры южнокорейского автопроизводителя Hyundai прекратили продажи хэтчбека i30 N. Об этом со ссылкой на представителей марки сообщает портал Wroom.

Причина прекращения продаж заключается в том, что квота хэтчбеков Hyundai i30 N, которая была выделена для авторынка РФ, закончилась. На данный момент этих машин в дилерских автоцентрах не осталось.

При этом в 2021 году корейская компания планирует вернуть модель в Россию. Только появится Hyundai i30 N уже в обновлённой модификации.

Стоит отметить, что Hyundai i30 N реализовывался российскими дилерами лишь в нескольких крупных городах. Цена 249-сильного автомобиля с турбированным мотором объёмом два литра составляла 2,2 млн рублей. Версия модели с 275-сильным движком и электронно-управляемой блокировкой дифференциала стоила 2,35 млн рублей.

Hyundai i30 собрана на такой же платформе, что и модель Kia Ceed. Модель i30 укомплектована бензиновыми и дизельными движками, которые сочетаются с «автоматом» и «механикой».

Напомним, в ноябре нынешнего года в России было куплено 17 446 машин корейской компании Hyundai, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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