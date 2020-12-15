Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM В Екатеринбурге строители просят у президента России Владимира Путина гармонизировать ставки по ипотеке и стоимость жилья. Они обратились к главе государства в преддверии «прямой линии», которая пройдёт 17 декабря, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель гендиректора «Уральского объединения строителей» по связям с общественностью Денис Снетков.

Представители строительной отрасли отмечают, что застройщики стали зарабатывать на программе льготной ипотеки и поднимать стоимость жилья. По их словам, оно дорожает уже на 10 процентов и даже выше. При этом семьи берут ипотеку, но не могут отдать вовремя кредит и вынуждены влезать в долги.

«Не стоит давать девелоперам зарабатывать на госпрограмме!» — отмечают представители объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, программа льготной ипотеки рассчитана на жильё в новостройках. В течение 2020 года цены на первичном рынке заметно выросли и потянули за собой «вторичку». На вторичное жильё также отмечается спрос и цены растут.

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