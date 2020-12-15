Москва, , 08:41 — REGNUM Около 45% занятых на рынке труда в России граждан попадают в так называемую «квалификационную яму». Об этом говорится в отчёте консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) «Как смягчить несоответствие трудовых навыков современным требованиям».

Отмечается, что «квалификационная яма» — это понятная и ожидаемая характеристика для рынка труда в любой стране мира. В РФ данный показатель равен 45%.

Это означает, что многие сотрудники недостаточно реализуют себя на работе, а государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям.

Снятие проблемы «квалификационной ямы», по данным BCG, может обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%, пишет «Коммерсант»

Всего в мире, по оценкам BCG, число тех, чья квалификация не соответствует работе, оценивается в 1,3 млрд человек. На первом месте, где этот показатель минимален, находятся Нидерланды (37,7%). Далее идут США, Швейцария, Сингапур и Австралия. Россия занимает 52-е место из 75.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране уровень безработицы снижается медленными темпами. Глава государства отметил улучшение ситуации на рынке труда и снижение безработицы с 6,8% до 6,3%. По словам российского лидера, данные темпы недостаточны для перелома ситуации.

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