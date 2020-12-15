Париж, , 08:35 — REGNUM Мировое потребление электроэнергии по итогам 2020 года сократится на 2%. Это меньше, чем прогнозировалось в апреле, говорится в распространённом 14 декабря отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

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«Это значительно ниже прогноза на уровне 5%, который был представлен в апрельском «Обзоре мировой энергетики», — прокомментировали ситуацию эксперты агентства.

Отмечается, что прогноз улучшен в связи с существенным восстановлением экономики в Китае и улучшением экономической ситуации в Индии.

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В 2020 году произойдёт существенное замедление экономики в связи с распространением коронавируса и введёнными эпидемиологическими ограничениями. По итогам года экономисты ООН и МВФ ожидают падения мирового ВВП до 4,4%.

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