Москва, , 08:40 — REGNUM В октябре 2020 года средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России составила 566,8 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В январе 2020 года средневзвешенная стоимость машин на вторичном авторынке составляла 513,6 тыс. рублей. Таким образом, по итогам января — октября 2020 года средневзвешенная стоимость подержанных легковых машин в РФ увеличилась на 10,4%.

В общей сложности средневзвешенная стоимость выросла на 50 тыс. рублей за указанный период.

При этом средневзвешенная стоимость новых легковушек за период с начала 2020 года по октябрь включительно увеличилась на 6,8%.

Напомним, по итогам первых десяти месяцев 2020 года наибольшее значение средней стоимости авто в России было зафиксировано в сегменте люксовых машин. Оно составило 7 656 580 рублей.

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