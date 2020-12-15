Ульяновск, , 08:28 — REGNUM В Ульяновске дольщики домов в микрорайоне Юго-Западный продолжают получать ключи от квартир. Всего с начала года в Ульяновской области достроено шесть проблемных многоквартирных домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов поздравил с новосельем жильцов дома улицы Камышинской, 113. Почти 30 семей получили долгожданные квартиры, всего новоселье отметят 52 семьи.

Вручая ключи, губернатор подчеркнул, что вопрос с долгостроями решается совместно, и «каждая сдача проблемного дома прибавляет сил».

«В этом году сдали шесть таких объектов. Мы не сбавляем обороты и прорабатываем пути решения по каждому такому объекту», — подчеркнул Сергей Морозов.

По его словам, также продолжится развитие инфраструктуры микрорайона Юго-Западный. Здесь построят школу на 550 мест, поликлинику и Ледовый дворец.

Напомним, в 2021 году в бюджете Ульяновской области заложено более 400 млн рублей на решение проблемы дольщиков. На эти средства в микрорайоне будут достроен один дом, возобновится стройка на трёх проблемных объектах. Более 200 млн направят на возведение домов застройщиков-банкротов, при этом софинансирование из федерального Фонда защиты прав дольщиков составит 1,4 млрд рублей.

Министр строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич ранее заявлял, что также идёт поиск застройщиков-инвесторов для достройки проблемных домов. В частности, за счёт инвестора достраивается дом № 2Ц по улице Маршала Устинова, его планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске два проблемных дома (по улицам Буинской и Кролюницкого) планируют достроить с помощью федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. В результате ключи получат около 1 тыс. семей. Расходы оцениваются в 430 млн рублей.

Напомним, в Ульяновске по каждому объекту долевого строительства сформируют группу контроля для эффективного расходования выделенных средств.

Губернатор Сергей Морозов ранее заявлял, что в 2022 году будут решены проблемы обманутых дольщиков.

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