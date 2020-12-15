Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Соглашение об открытии регионального центра Международного валютного фонда (МВФ) в Алма-Ате подписали председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев и директор-распорядитель МВФ Кристина Георгиева, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Сотрудники центра займутся развитием сотрудничества с девятью странами: Казахстаном, Узбекистаном, Туркменией, Таджикистаном, Киргизией, Арменией, Азербайджаном, Грузией и Монголией.

Региональный центр поможет в реализации макроэкономической, финансовой и денежно-кредитной политики, в составлении статистики, регулировании и надзоре финансового сектора, а также в разработке реформ.

Отметим, решение об открытии регионального центра МВФ в Алма-Ате принято в октябре 2019 года. В настоящее время действует 16 подобных центров по всему миру.

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