Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 144 декабря закрылись повышением. Нефть сорта Brent подорожала на 0,68%, до $50,30. На американской сессии цена снижалась на 3%, до $49,19. Резкое падение вызвал доклад ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть на 1 млн баррелей. Мировой спрос на нефть в 2021 году оценивается в 95,89 млн баррелей в сутки против раннего прогноза 96,26 млн баррелей в сутки.

Картель ожидает, что спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем предполагалось ранее, из-за длительного воздействия пандемии коронавируса.

Дополнительное давление на цену оказали новости из Британии и США. Министр здравоохранения Британии Хэнкок заявил, что обнаружен новый штамм коронавируса.

Власти Нью-Йорка заявили о возможном введении жесткого локдауна из-за роста числа случаев заражений. Инвесторы опасаются, что и Лондон может ужесточить ограничения, что негативно скажется на мировом спросе на энергоресурсы.

Сегодня, 15 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе, но выше $50 за баррель. Из позитива осталась только массовая вакцинация.

Если по доллару начнется масштабная коррекция в ближайшие два дня, то покупатели встретят отпор при возобновлении покупок. Лучше готовиться к падению цены до уровня $48,70.

Другой вариант для покупателей, это удерживать цену в течение 24 часов выше уровня $48,50. 16 декабря после выходы отчета минэнерго США по запасам нефти можно продолжать ралли.

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