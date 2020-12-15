Берлин, , 08:27 — REGNUM Сборка флагманского электрического седана Mercedes EQS начнется в начале 2021 года на площадке «Factory 56» завода Mercedes в немецком городе Зиндельфинген. Об этом сообщается на сайте «Движок».

Новый автомобиль представляет из себя электрическую версию седана S-Class. Отмечается, что электромоторы седана EQS будут запитываться от аккумулятора CATL.

Седан будет производиться на одной линии с компактными автомобилями марки (A-Class, A-Class Sedan, B-Class, GLA), которые имеют бензиновые моторы и гибридные силовые агрегаты.

Сейчас автокомпания в немецком городе Раштатт начала изготовление электрического компактного кроссовера EQA. Это авто будет также собираться в Китае — на заводе BBAC в Пекине.

Немного позже на предприятии Mercedes в венгерском городе Кечкемет будут производить ещё один электрокроссовер под названием EQB. Он будет собираться в Венгрии, где уже изготавливаются модели A-Class, CLA и CLA Shooting Break. EQB также будет производиться в Пекине, на автопредприятии BBAC.

Ранее российские дилеры Mercedes начали приём заказов шестицилиндровых S 350 d 4Matic и S 450 4Matic (серия W223) с приводом 4×4. Это авто, уже начиная с базовой комплектации, оснащено светодиодной оптикой, пневматической подвеской и литыми колёсными дисками, «обутыми» в шины Run Flat.

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