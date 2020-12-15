Москва, , 07:43 — REGNUM Совет директоров Центрального банка России на заседании 18 декабря, вероятно, сохранит ключевую ставку на историческом минимуме 4,25%. Так считают российские экономисты и аналитики агентства Bloomberg.

Решение по ставке Центробанк будет принимать с учётом прогнозов об ускорении инфляции в России до 5% и в условиях укрепления рубля. Как объяснила главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец в комментарии РБК, такой прогноз по инфляции не позволит снизить ставку до меньшего уровня.

Большинство из 36 опрошенных экономистов по консенсус-прогнозу Bloomberg согласились, что учётная ставка останется на прежнем уровне. Лишь трое предположили, что ЦБ РФ продолжит смягчение денежно-кредитной политики и снизит ставку еще на 0,25 процентного пункта.

Ранее российский экономист, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко сообщал ИА REGNUM, что дальнейшее снижение ключевой ставки может усилить отток вкладов из банков.

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