Чжэнчжоу, Китай, , 07:35 — REGNUM Объём внешней торговли центральной китайской провинции Хэнань превысил 100 млрд юаней (около $15,3 млрд) в ноябре, сообщает 14 декабря агентств оСиньхуа.

По данным таможни столицы провинции Чжэцзян города Чжэнчжоу, данный показатель является месячным рекордом. С января по ноябрь объем внешней торговли провинции вырос на 11,5%, достигнув 574 млрд юаней.

Экспорт провинции за первые 11 месяцев года достиг 351,5 млрд юаней, что на 4,7% выше в годовом исчислении. Объем импорта составил 222,7 млрд юаней, что на 24,2% выше.

Интегральные схемы и компоненты, используемые в мобильной промышленности, являются основными статьями импорта провинции. Мобильные телефоны, которые составляют основную статью экспорта Хэнаня, заняли около 56% от общего объема внешнеторговой стоимости, сообщили в таможне.