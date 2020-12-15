Москва, , 07:06 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал «Почте России» во взыскании свыше 564 млн рублей с судебного департамента при Верховном суде России. Решение суда пока не изготовлено и не вступило в законную силу. Истец ещё может обжаловать вердикт, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Требование о взыскании 564 359 312,89 рубля поступило в суд в конце августа 2020 года. Стороны связывает между собой дорогостоящий контракт на доставку судебной корреспонденции.

В сентябре 2019 года «Почте России» также отказали в удовлетворении схожего иска к судебному департаменту. Тогда речь шла о сумме чуть более 97 млн рублей. Она была заявлена как долг по государственному контракту от 2018 года. Сам контракт оценивался в 2,2 млрд рублей.

Напомним, в октябре 2020 года во второй инстанции «Почта России» проиграла спор на 202 млн рублей. Решением суда её обязали выплатить «Лаборатории новых информационных технологий «Ланит» заявленную сумму, в которой фигурирует и неустойка. «Ланит» работало в составе консорциума над развитием единой автоматизированной системы отделений почтовой связи.