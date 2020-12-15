Якутск, , 06:11 — REGNUM Якутия из федерального бюджета получит более 48 млн рублей на развитие агропромышленного комплекса — председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал об этом распоряжение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Полученные средства можно направить на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм.

Общий объём финансирования 34 регионов составит 6,74 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, России необходимы новые инструменты для продвижения продукции на зарубежные рынки, сообщил Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России». Он отметил, что в России производится немало продукции, которая способна конкурировать на мировых рынках.