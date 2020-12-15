Цзинань, Китай, , 04:54 — REGNUM Производственная база автомобилей в провинции Шаньдун на востоке Китая официально начала выпуск беспилотных 5G-электромобилей, сообщает агентство Синьхуа.

Первый интеллектуальный автомобиль на новых источниках энергии для логистических целей сошел с производственной линии в районе Лайву столице провинции Шаньдун города Цзинаня еще 12 декабря.

Первая фаза производственного проекта, запущенная благодаря инвестициям компании Allcheer Intelligent Automobile и построенная компанией China Construction Electric Power Construction Co., Ltd., способна производить до 100 тыс. «умных» электромобилей в года. База имеет строительную площадь около 130 тыс. квадратных метров.