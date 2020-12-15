Хух-Хото, Китай, , 04:49 — REGNUM Импорт угля через один из сухопутных портов на севере Китая впервые превысил 10 млн тонн, сообщает агентство Синьхуа.

Импорт угля через сухопутный Секе, расположенный во Внутренней Монголии на севере Китая, граничащем с Монголией, достиг 10,06 млн тонн за текущий год.

По статистическим данным порта Секе, важного торгового коридора между Китаем и Монголией, объем торговли достиг почти 3,2 млрд юаней (около $488,5 млн).

Импорт и экспорт угля через порт были в начале текущего года приостановлены из-за пандемии COVID-19, но уже 28 марта отгрузки возобновились.