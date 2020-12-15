Пекин, , 04:43 — REGNUM Почтовая отрасль Китая обеспечила мощную экспансию в 2020 году, увеличив объемы бизнеса и выручки, сообщает агентство Синьхуа.

Отраслевая выручка за первые 11 месяцев 2020 года выросла до 992,85 млрд юаней (около $151,8 млрд), что на 14,4% больше в годовом исчислении, говорится в публикации ан сайте Почтового бюро Китая.

Порядка 23,26 млрд посылок было обработано за указанный период, что, в свою очередь на 3,5% больше в годовом исчислении. Только за ноябрь отрасль заработала 113,23 млрд юаней, что на 15,9% больше, чем в ноябре прошлого года.

В последние годы почтовая отрасль Китая стремительно развивается, поскольку электронная коммерция продолжает подпитывать рост этого сектора. Подстегнула к развитию и пандемия нового коронавируса.