Пекин, , 04:39 — REGNUM Китай занял первое место в мире по количество новых установленных ветроэнергетических мощностей, сообщили в Национальной энергетической администрации КНР.

Установленная мощность китайской ветровой энергетики продолжила расширяться за первые десять месяцев года, увеличившись за этот период на 18,29 млн кВт, что на 3,63 млн кВт больше, чем годом ранее за тот же период.

Помимо ветровой энергии, страна также стала мировым лидером по производству и потреблению солнечной и гидроэнергии.

Китай придерживается данных миру обещаний бороться с изменением климата, преследуя более экологичное развитие на период 13-й Пятилетки (2016−2020 годы).

В прошлом году на долю неископаемого топлива приходилось 15,3% энергопотребления страны, что позволило досрочно выполнить обещание, данное Китаем мировому сообществу на 2020 год.