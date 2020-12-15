Пекин, , 04:35 — REGNUM Отгрузки персональных компьютеров в Китае выросли на двухзначный показатель в третьем квартале года, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно рыночному исследованию глобальной аналитической компании International Data Corporation (IDC), общие отгрузки персональных компьютеров Китаем достигли 14,45 млн единиц в третьем квартале, что на 10,1% больше в годовом исчислении.

Выросший спрос на потребительском рынке стал главным драйвером роста отгрузок персональных компьютеров, сообщили в IDC.

С июля по сентябрь текущего года отгрузки персональных компьютеров на потребительский рынок выросли на 14,6% относительно аналогичного периода годом ранее, достигнув 6,69 млн единиц, в то время как бизнес-рынок вырос на 6,5% в годовом исчислении до 7,77 млн единиц.