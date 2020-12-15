Пекин, , 04:25 — REGNUM Крупные китайские производители велосипедов увеличили свою прибыль за первые 10 месяцев года на 25,1% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Производители велосипедов Китая с годовым объемом выручки более 20 млн юаней (около $3,06 млн) заработали 5,88 млрд юаней прибыли за указанный период, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Операционная выручка крупных производителей составила 141,93 млрд юаней за указанный период, что на 16,8% выше в годовом исчислении, сообщили в министерстве.

Между тем, в стране также наблюдался двузначный рост объема производства электрических велосипедов в период с января по октябрь. В общей сложности за первые 10 месяцев было произведено 25,48 млн электрических велосипедов, что на 33,4% больше в годовом исчислении.

По данным министерства, общая прибыль китайских производителей электрических велосипедов за тот же период достигла 3 млрд юаней, увеличившись на 30,5% в годовом исчислении.