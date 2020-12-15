Пекин, , 04:18 — REGNUM Потребление природного газа Китая устойчиво росло в годовом исчислении за первые десять месяцев года в рамках экологичного развития страны, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР, видимое потребление природного газа Китаем выросло на 5% в годовом исчислении за период с января по октябрь, достигнув отметки 257,73 млрд кубометров.

Только в октябре был зафиксирован 11,4% скачок потребления в годовом исчислении, которое достигло 26,78 млрд кубометров. Китай поощряет эффективное, крупномасштабное использование природного газа в таких секторах, как промышленное топливо, производство электроэнергетика транспорт.