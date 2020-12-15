Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Новый законопроект о пакете мер стимулирования роста американской экономики представлен в Конгрессе США, сообщает портал Axios.

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Документ предполагает осуществление двух этапов помощи. Первая часть предусматривает выделение $748 млрд на пособия по безработице и финансирование сферы образования. Кроме того, эта сумма должна быть использована на производство и распространение вакцин от COVID-19 среди жителей США. Она уже согласована представителями обеих политических партий страны, представленных в Конгрессе.

Согласно второму пункту на стимулирование предлагается направить еще $160 млрд. Эти дополнительные средства должны быть истрачены на борьбу с пандемией, которую ведут власти отдельных штатов. Республиканцы выступают против этой части законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что он одобряет вариант законопроекта об экстренных мерах стимулирования американской экономики на $900 млрд.

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