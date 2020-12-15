Новосибирск, , 03:59 — REGNUM На реализацию федеральных адресной, целевых и государственных программ в Новосибирской области за девять месяцев 2020 года направлено около 70 млрд рублей. Для сравнения, в 2019 году — чуть более 32,6 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По словам министра экономического развития области Льва Решетникова, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на объекты, расположенные в регионе, в 2020 году планируется поступление 7,6 млрд рублей.

Уточняется, что наибольший прирост поступлений федеральных средств отмечен по программам таких направлений, как социальная поддержка граждан, развитие транспортной системы, развитие здравоохранения, содействие занятости населения и другим.