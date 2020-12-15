Кемерово, , 03:22 — REGNUM Арбитраж Москвы 3 февраля 2020 года начнёт рассматривать многомиллиардный иск банка «Траст», подконтрольного Центробанку России. Ответчиком в деле выступает ООО «Разрез «Нагорный» из Кемеровской области и офшорная компания Klirinasto Investments LTD, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 7 декабря, а 8 декабря 2020 года его принял судья Новиков. Сумма претензий была заявлена эквивалентной 6 370 142 175,4 рубля.

В определении суда уточняется, что речь идёт «о взыскании в солидарном порядке денежных средств в сумме 86 478 231,26 доллара США».

В 2019 году банк дважды пытался добиться банкротства разреза, но производство по делу прекратили, так как ответчик погасил «задолженность по кредитному договору об открытии кредитной линии» от 2017 года на сумму 40 401 331,14 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Разрез Нагорный» учреждено в январе 2012 года для добычи и обогащения угля и антрацита. С 2019 года у компании осталось лишь два владельца с общей долей 3,3% — Надежда Скобелева и Алексей Дмитриев. Оставшаяся доля числится как принадлежащая компании. С апреля 2020 года директором компании указан Григорий Дадашян.