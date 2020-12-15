Москва, , 03:05 — REGNUM Пятилетний финансовый спор Министерства обороны России и АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничёва» (правопреемник одноимённого ФГУП) завершился подписанием мирового соглашения. Ответчик обязался до 31 декабря 2049 года выплатить 1,56 млрд рублей по вердикту арбитража, вынесенному ещё в 2015 году. Всё это время космический центр пользовался отсрочками исполнения решения, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежало ЧП, которое произошло 2 июля 2013 года. При пуске ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком и блоком космических аппаратов «Глонасс-М» произошла авария, в результате которой «ракета-носитель и блоки были полностью утрачены». Они были поставлены по контракту, заключённому Минобороны РФ с Центром Хруничёва в 2010 году. Стоимость контракта составляла более 1,242 млрд рублей.

Межведомственная комиссия, проведя проверку ЧП, установила, что «причиной аварийного пуска ракеты-носителя явился производственной брак, выразившийся в неправильной установке на ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничёва» датчиков угловых скоростей по каналу рыскания на кронштейн 8С811КМ-7705−60 второй ступени ракеты носителя».

Через суд министерство потребовало взыскания стоимости некачественной ракеты — 1 242 050 000 рублей и 531 808 600 рублей стоимости утраченных блоков. Ответчик иск не признавал, ссылаясь на то, что на военное представительство Минобороны РФ возложена обязанность по технической приёмке. Ответчик заявил, что «производственный брак должен был быть выявлен самим же истцом, что предотвратило бы наступление негативных последствий в виде убытков».

Судья выслушал доводы сторон, и в декабре 2015 года взыскал с Центра Хруничёва 1 779 858 600 рублей стоимости товара и возмещение ущерба. Все эти годы ответчик получал отсрочку от исполнения вердикта, но в декабре 2020 года очередная просьба об отсрочке завершилась подписанием мирового соглашения.

АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничёва» обязался выплатить задолженность частями до конца 2049 года. Долг составляет 1 565 502 835,01 рубля. В случае нарушения исполнения обязательств на сумму долга начислят пени — 0,1% годовых.