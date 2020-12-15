Нью-Йорк, США, , 04:39 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 14 декабря изменились разнонаправленно на фоне ожиданий после начала вакцинации от коронавируса в США.

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К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 184,82 пункта (0,62%), до уровня 29 861,55 пункта. S&P 500 потерял 15,97 пункта (0,44%), понизившись до уровня 3647,49 пункта. Nasdaq к завершению дня, наоборот, прибавил 62,17 пункта (0,50%), поднявшись до уровня 12 440,04 пункта.

Цена фьючерсов на нефть WTI поднялась на 0,97%, до уровня $47,01 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США выросли на старте торгов 14 декабря, на следующий день после официального одобрения в стране первой вакцины от COVID-19.

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