Тегеран, , 08:27 — REGNUM 14 декабря министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что страна не будет добиваться получения разрешения других стран, чтобы вернуться на нефтяной рынок, поскольку считает, что имеет на это право. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Зангане отметил, что Иран может возродить экспорт нефти на уровне 2,3 миллиона баррелей в сутки. «Как министр, я не буду обещать то, что не в состоянии сделать», — подчеркнул он, заявив, что на мировом рынке найдётся место для иранской нефти.

Выступая на заседании кабинета министров, президент Хасан Рухани заявил, что Иран будет экспортировать около 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки в следующем финансовом году, что также предусмотрено в бюджетном плане. Он подчеркнул, что законопроект «О бюджете Ирана» на следующий год является стратегическим планом и отличается от тех, что были приняты за последние семь лет.