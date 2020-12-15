Тегеран, , 09:05 — REGNUM 12 декабря посол Ирана в Душанбе Мохаммад Таки Сабери объявил о необходимости реализации решений, принятых совместной экономической комиссией Ирана и Таджикистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ссылаясь на встречу с генеральным директором организации по памирской энергетике Республики Таджикистан Далером Джумаевым, Сабери написал в своем твиттере, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, в частности сотрудничество в области водных ресурсов и энергетики, а также реализация решений комитета по дальнейшей деятельности совместной экономической комиссии Ирана и Таджикистана.

В октябре посол Ирана также обменялся мнениями о состоянии отношений между двумя странами и путях расширения сотрудничества в различных областях со спикером парламента Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой. Он отметил, что текущий уровень сотрудничества между двумя государствами сильно отстает от потенциально возможного.

Таджикский спикер, в свою очередь, сослался на давние отношения между двумя странами и отметил, что Иран был одной из первых стран, признавших независимость Таджикистана. Зокирзода подчеркнул роль парламентских отношений, заявив, что создание парламентской группы дружбы между двумя странами может послужить ключевым шагом для активизации двусторонних связей.