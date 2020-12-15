Тегеран, , 09:13 — REGNUM Согласно докладу, опубликованному министерством промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли Ирана, общий объем иностранных инвестиций в различные отрасли иранской экономики вырос на 71% за последние восемь месяцев текущего иранского года по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 декабря.

В докладе также отмечается, что за указанный период Иран привлек около 1,022 миллиона долларов иностранных инвестиций в промышленность, горнодобывающую отрасль и торговлю страны. Соответсвующий показатель за предыдущий год составил 597 миллионов долларов.

«Германия, Китай, Турция и Индия были основными странами, вложившими свои инвестиции в Иран за восьмимесячный период», — говорится в докладе, однако отмечается, что число инвесторов из Афганистана значительно превышает число инвесторов из других стран.