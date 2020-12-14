Ижевск, , 22:58 — REGNUM В Удмуртии внесены изменения в распоряжение правительства республики от 20 января 2020 года, которым утверждена предельная штатная численность работников организаций, подведомственных министерству здравоохранения республики, исключая образовательные учреждения.

Согласно изменениям, предельная штатная численность медработников сократится на 1116,5 штатных единиц или более чем на 2%. Новая предельная численность сотрудников медорганизаций составит 50 480 штатных единиц.

При этом на 280,25 штатных единиц сократится предельная численность, финансируемая за счет бюджета Удмуртии, на 512,25 — за счет средств обязательного медицинского страхования, на 317 — за счет средств от приносящей доход деятельности.

Отметим, при сравнении с аналогичным документом, который был принят 29 декабря 2017 года, предельная штатная численность работников медорганизаций сократилась за три года на 5264,5 штатных единицы или на 9,4%.

Все три документа подписаны председателем правительства республики Ярославом Семёновым.

Штатная численность и численность сотрудников учреждений — это два разных показателя. Штатная численность определяется документом, а число сотрудников — путём простого подсчёта работников организации. Количество сотрудников может быть меньше предельной штатной численности в связи с наличием вакантных должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё на самом старте пандемии в феврале 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что в республике ощущается острая нехватка врачей. На тот момент региону не хватало 147 врачей и около 1 тыс. человек другого медицинского персонала. Бречалов заверял, что проблема ключевая и будет решаться, обещая позитивные изменения в течение двух-трёх лет.

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В конце сентября, когда республика «с головой погрузилась» в так называемую вторую волну коронавируса, Бречалов объяснял очереди в поликлиниках республики дефицитом медицинских кадров. В медучреждниях оставались свободными почти 1 тыс. вакансий, из них 320 врачей и 645 — среднего медперсонала. Тогда в поликлиники Удмуртии вышли студенты ординаторы Ижевской медакадемии и студенты-волонтеры Ижевского медицинского колледжа им. Ф. А. Пушиной — всего 370 человек.

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