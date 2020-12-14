Болонья, Италия, , 22:23 — REGNUM Городом Италии с самым высоким уровнем жизни в 2020 году ведущая деловая газета страны Il Sole 24 Ore выбрала Болонью, результаты исследования были опубликованы в понедельник, 14 декабря.

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В прежние годы первые места в этом рейтинге почти всегда занимали города северной части страны (в частности, Больцано), но именно на эту часть Италии пришелся основной удар эпидемии коронавируса (особенно первой волны), последствия были еще более серьезными, чем в стране в целом — с соответствующими последствиями для качества жизни, сказано в публикации.

По данным на 14 декабря, в Италии умерли 65 011 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 491 (днем ранее — на 484). Выздоровели 1 115 617 человек, за сутки этот показатель увеличился на 22 456 (днем ранее — на 16 270). Число подтвержденных носителей выросло на 12 030 (днем ранее — на 17 938). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 855 737 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 675 109 человек — на 10 922 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.