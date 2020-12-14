Москва, , 22:13 — REGNUM Регулирование цен на продукты питания может негативно отразиться на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, ситуация на продовольственном рынке напоминает ситуацию, которая регулярно возникает на рынке бензина — растут экспортные цены, начинается искусственный дефицит на внутреннем рынке, растут цены на внутреннем рынке, запрещают импорт дешевого бензина и потом применяются ручные решения по корректировке цен.

«На продуктовом рынке мы видим похожую картину: у нас действует продуктовое эмбарго, мы его продляем и запрещаем импорт, потом появляются новости о возможном обнулении импортных пошлин на продукты питания, — все это крайне непоследовательно, и напоминает панику», — заявил Манкевич.

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