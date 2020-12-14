Сургут, Югра, , 20:23 — REGNUM Депутаты гордумы Сургута настаивают на модернизации городского хлебозавода в 2021 году. Об этом сообщают «Новости Югры».

По данным администрации Сургута, на модернизацию муниципального хлебозавода необходимо более 200 млн рублей. Но в условиях дефицита бюджета и больших трат на борьбу с коронавирусной инфекцией, в мэрии Сургута предлагают отложить бюджетные вливания в реконструкцию предприятия. Брать кредит на модернизацию также не рекомендуется, ибо это приведёт к удорожанию затрат на обновление производства и к росту цен на продукцию хлебозавода. В горадминистрации Сургута предложили отложить реконструкцию на потом.

Ряд депутатов считает, что откладывание вопроса модернизации приведет к увеличению инвестиций в дальнейшем. Стратегическое для экономической столицы Югры предприятие необходимо переоснастить уже сегодня, считают парламентарии. Меж тем сургутский хлебозавод пытается продать ряд своих активов, чтобы покрыть издержки. В итоге, мэрии Сургута депутатским корпусом предложено продумать всевозможные варианты поддержки хлебозавода, прежде чем отказать в бюджетных инвестициях.