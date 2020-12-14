Улан-Батор, , 20:13 — REGNUM Удельный вес Китая во внешней торговле Монголии за период одиннадцати месяцев текущего года превысил 72% общего объема экспортного товарооборота страны. Об этом 14 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, приведенные Национальным статистическим комитетом (НСК) Монголии.

Основной статьей экспорта Монголии в Китай остается уголь, а в абсолютных цифрах экспортно-импортные операции в стране осуществлены на сумму в 11,7 млрд долларов, что более, чем на 7% уступают аналогичным показателям прошлого года. В монгольском НСК это снижение объясняют введением между странами ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.