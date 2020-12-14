Подгорица, , 20:09 — REGNUM За время действия программы экономического гражданства в Черногории власти получили 86 заявок на получение «золотого паспорта».

Как сообщили изданию Dan в инвестиционном агентстве, в бюджет Черногории на данный момент поступило почти семь миллионов евро от программы, в то время как девять миллионов евро поступили на счет инвесторов за тот же период.

Программа экономического гражданства стартовала 1 января 2019 года, а гражданство можно получить, инвестировав в проекты в северном и центральном регионе на сумму 250 тысяч и проекты в приморских регионах и Подгорице на сумму 450 тысяч евро.

Также каждое заявление на получение гражданства стоит 100 тысяч евро. Предыдущее правительство рассчитывало на 15 миллионов доходов от этой программы. На данный момент агентство подало 86 заявок на получение паспорта Черногории.

Программа ограничена выдачей 2000 паспортов.