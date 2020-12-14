Москва, , 20:14 — REGNUM Административные ограничения на рост стоимости продовольствия могут привести к еще большим негативным последствиям, чем удорожание продуктов питания. Об этом 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

В частности, неизбежно должны будут сократиться доходы бюджета, поскольку сократятся поступления от пошлин, которые платят экспортеры. Однако это может стать не самой серьезной проблемой, вызванной административными запретами.

«По части культур — тот же сахар, подсолнечное масло, производители могут встать в позу и, если им насильно ограничить цену, они просто займут выжидательную позицию и возникнет дефицит. С голоду, конечно, никто не умрёт, но это будет болезненно, и я не берусь представить социальные последствия, потому что народ иногда делается очень злой. Никому не нравится рост цен, но устраивать потенциально еще большие проблемы, мне кажется, не стоит. Возможные последствия могут быть не сопоставимы с возможным выигрышем», — отметил Хестанов.

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