Пекин, , 20:00 — REGNUM В Пекине открылся Международный форум по опыту человечества в борьбе с бедностью; с поздравительным письмом к его участникам обратился партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин. Об этом 14 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что искоренение бедности как идеал всего человечества, в Китае осуществляется под руководством КПК.

Глава партии и государства отметил, что в Китае активная фаза борьбы с бедностью стартовала в 2012 году. За восемь лет удалось добиться того, что из бедности и нищеты были выведены почти 100 млн сельских жителей, находившихся за стандартной чертой бедности. Коренные меры по противодействию этому злу были приняты во всех проблемных городах и уездах. Си Цзиньпин охарактеризовал эти достижения как большой и серьезный вклад КНР в глобальное развитие и призвал продолжить повышать общественное благосостояние, углубляя обмен опытом между странами.

В условиях коронавирусной пандемии, по его словам, Китай готов вместе с другими странами содействовать процессу сокращения бедности. Лидер КНР призвал участников форума приложить усилия в направлении строительства сообщества единой судьбы человечества.