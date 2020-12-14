Москва, , 19:54 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются после публикации декабрьского доклада Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 14 декабря.

По состоянию на 18:49 мск стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в феврале снижалась на 0,64% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $49,65 за баррель.

Тем временем январские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 0,75% — до $46,22 за баррель.

Напомним, ранее сегодня ОПЕК ухудшила свой прогноз относительно роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 0,3 млн баррелей в сутки. По уточнённым данным, ожидается рост спроса лишь на 5,9 млн баррелей в сутки.

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