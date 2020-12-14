Москва, , 20:12 — REGNUM Идея правительства РФ сдержать рост цен административными методами может быть эффективной лишь на протяжении короткого промежутка времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

«Это довольно тревожно. На коротком временном диапазоне — в течение нескольких недель, по некоторым товарным группам — несколько месяцев — обычного административного давления может хватить. На короткий промежуток времени эта идея работоспособна», — рассказал Хестанов.

В то же время в долгосрочной перспективе подобный механизм несет в себе целый ряд угроз, в том числе риск возникновения дефицита товаров, стоимость которых регулируется таким образом.

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