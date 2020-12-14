Тюмень, , 19:19 — REGNUM В Тюмени в 2021 году увеличат автобусный парк и сократят семь маршрутов. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Маршрутная сеть будет оптимизирована для удобства пассажиров с 1 января 2021 года. В жилой район «Тарманы» вместо трёх автобусов маршрута № 3 на линию выйдут 15 автобусов № 31 с интервалом движения 3−5 минут. Взамен четырёх автобусов малого класса маршрута № 12 появятся шесть автобусов большого и среднего класса маршрута № 36, которые будут приспособлены для перевозки маломобильных граждан. В район деревни Падериной вместо одного автобуса маршрута № 21 будет ходить 30 автобусов маршрута № 80. Заменой маршрута № 38 станет маршрут № 42, продлённый до автовокзала, за которым будет закреплено 16 автобусов с интервалом движения 5−7 минут. На маршруте в район ММС число автобусов увеличится в три раза, и туда будут ходить автобусы № 37 с интервалами движения 4−8 минут. Сезонный маршрут № 142 заменят маршрутами №№ 145, 147, 155 на круглогодичной основе.

Кроме того, маршрут № 2 будет продлён до жилого района ДОК также с увеличением числа автобусов. И на маршруте № 86, пролегающем через остановку у Центра занятости населения, количество автобусов будет увеличено до трёх единиц.

Итого в Тюмени будут отменены будет семь маршрутов: №№ 3, 12, 19, 21, 38, 78, 142.

«Данные маршруты имеют невысокий пассажиропоток и в значительной мере дублируют иные действующие маршруты. Это не отразится на удобстве общественного транспорта для пассажиров», — уверяет замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Ташланов.