Лондон, , 19:13 — REGNUM Нефть марки Brent ненадолго поднялась выше отметки $50 и снова опустилась к $49 за баррель в ходе торговой сессии 14 декабря.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 67 центов (1,34%), до $49,30 за баррель. Диапазон торгов Brent составляет $49,22 — $50,79 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подешевели на 80 центов (1,72%), до $45,77 за баррель. Диапазон марки — от $45,70 до $47,44 за баррель.

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