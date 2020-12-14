Ростов-на-Дону, , 19:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за технического сбоя пришлось временно приостановить приём транспортных карт в пассажирском транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администарции 14 декабря.

«14 декабря системой была зафиксирована нестабильная работа при приеме безналичных платежей. В связи с этим с 14:00 на 388 терминалах из 1100, находящихся сегодня в эксплуатации, приём транспортных карт был приостановлен», — уточнили в мэрии.

Оператор безналичной системы оплаты проезда после обновления программы восстановил работу валидаторов.

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